Порошенко сказал, сколько ВВП Украина тратит на оборону

Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Непосредственно на армию Украина тратит 3% ВВП

Украина на сегодня тратит более 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону и безопасность. Об этом сказал президент Укаины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины в Мариинском дворце, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу президента.

В частности, 3% ВВП Украина тратит непосредственно на армию.

"Налаживается плановое снабжение новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, прежде всего в район проведения ООС. Создан мощный резерв Вооруженных сил", - отметил президент.

Он добавил, что на сегодня по всей Украине строится 184 общежития для 23 тысяч военных.

Порошенко также сказал, что за время военного положения в Украине планируется усилить противовоздушную оборону, сократить сроки боевого слаживания боевых бригад, провести передислокацию соответствующих подразделений для усиления обороны границы и провести военные учения и учебные сборы с резервом первой очереди.

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что начиная с нового, 2019 года, контрактники Вооруженных сил Украины будут получать повышенную заработную плату. В целом выплаты вырастут на 30%.