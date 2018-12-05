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Порошенко сказал, сколько ВВП Украина тратит на оборону

Новости » Общество    05.12.2018 - 17:24
Порошенко сказал, сколько ВВП Украина тратит на оборону
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Непосредственно на армию Украина тратит 3% ВВП

Украина на сегодня тратит более 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону и безопасность. Об этом сказал президент Укаины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины в Мариинском дворце, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу президента.

В частности, 3% ВВП Украина тратит непосредственно на армию.

"Налаживается плановое снабжение новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, прежде всего в район проведения ООС. Создан мощный резерв Вооруженных сил", - отметил президент.

Он добавил, что на сегодня по всей Украине строится 184 общежития для 23 тысяч военных.

Порошенко сказал, сколько ВВП Украина тратит на оборону

Порошенко также сказал, что за время военного положения в Украине планируется усилить противовоздушную оборону, сократить сроки боевого слаживания боевых бригад, провести передислокацию соответствующих подразделений для усиления обороны границы и провести военные учения и учебные сборы с резервом первой очереди.

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что начиная с нового, 2019 года, контрактники Вооруженных сил Украины будут получать повышенную заработную плату. В целом выплаты вырастут на 30%.

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