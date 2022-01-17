Порошенко с декабря находится в розыске: данные МВД

Подозреваемый в государственной измене нардеп и бывший президент Петр Порошенко с декабря прошлого года находится во внутригосударственном розыске. В розыск он попал из-за укрывательства от органов следствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
По данным МВД, бывшего президента объявили в розыск 24 декабря 2021 года. Причина - укрывательство от органов досудебного расследования.
Кроме того, согласно данным МВД, на момент его объявления в розыск было постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.
Как известно, 17 декабря следователи ДБР пытались вручить Порошенко повестку о вызове на допрос, однако тот сел в автомобиль и отправился в неизвестном направлении. После этого в пресс-службе нардепа заявили, что он отправился в заграничную поездку в Турцию и Польшу.
Позже правоохранители по почте сообщили Порошенко о подозрении в государственной измене и финансировании терроризма, а также вызвали на допрос в ДБР на 23 декабря. Поскольку нардеп находился не в Украине, то на допрос не явился. На следующий день РБК-Украина стало известно, что суд разрешил задержать Порошенко.
Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева избирает Порошенко меру пресечения. Судья уже удалился в совещательную комнату.
Как писало РБК-Украина, сторона обвинения просит Порошенко арест с альтернативой залога в размере 1 млрд гривен.