Мера пресечения Порошенко. Судья удалился в совещательную комнату

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов пошел в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения нардепу и бывшему президенту Петру Порошенко . Как известно, нардеп Порошенко стал фигурантом дела о поставках угля из оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Судья выслушал сторону защиты, прокуроров, а также самого Порошенко, после чего объявил, что идет в совещательную комнату. По возвращении он огласит решение о мере пресечения бывшему президенту.

Как известно, сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере одного миллиарда гривен. Адвокаты подозреваемого же настаивали на мере пресечения в виде личного обязательства.

Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Дело касается организации поставок угля с оккупированных территорий Донбасса вместо закупки энергоресурса из Южной Африки. Следствие утверждает, что путем поставки угля из ОРДЛО пророссийские террористы были профинансированы на минимум 200 млн гривен.