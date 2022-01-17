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Порошенко з грудня перебуває у розшуку: дані МВС

Автор: Дмитро Левицький

Підозрюваний у державній зраді нардеп та колишній президент Петро Порошенко з грудня минулого року перебуває у внутрішньодержавному розшуку. У розшук він потрапив через переховування від органів слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

За даними МВС, колишнього президента оголосили у розшук 24 грудня 2021 року. Причина - переховування від органів досудового розслідування.

Крім того, згідно з даними МВС, на момент його оголошення у розшук була ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Як відомо, 17 грудня слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку про виклик на допит, однак той сів в автомобіль і вирушив у невідомому напрямку. Після цього в прес-службі нардепа заявили, що він вирушив у закордонну поїздку до Туреччини та Польщі.

Пізніше правоохоронці поштою повідомили Порошенку про підозру у державній зраді та фінансуванні тероризму, а також викликали на допит до ДБР на 23 грудня. Оскільки нардеп перебував не в Україні, то на допит не з'явився. Наступного дня РБК-Україна стало відомо, що суд дозволив затримати Порошенка.

Нагадаємо, сьогодні Печерський районний суд Києва обирає Порошенку запобіжний захід. Суддя вже пішов до нарадчої кімнати.

Як писало РБК-Україна, сторона обвинувачення просить для Порошенка арешт з альтернативою застави у розмірі 1 млрд гривень.

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Петро ПорошенкоМіністерство внутрішніх справ України