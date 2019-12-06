Порошенко дал советы Зеленскому перед нормандским саммитом

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко подчеркнул, что нельзя включать в повестку дня саммита "газовый вопрос"

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко является одним из основателей нормандского формата и имеет опыт крайне сложных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В статье для "Украинской правды" "Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже" Порошенко пишет о ключевых рекомендациях относительно стратегии и тактики перед переговорами в Париже.

"Напомню, предыдущий саммит состоялся еще в октябре 2016 года в Берлине. Тогда общими усилиями проукраинской коалиции при активной поддержке канцлера Германии и президента Франции Путин был поставлен перед жестким выбором: или реально выполнять минские договоренности в связи с так называемой "дорожной картой", или заморозить ситуацию, тянуть время и страдать от изоляции, экономических санкций и международных судебных исков", - отметил Порошенко.

Следующим шагом должна была стать конструктивная дорожная карта по имплементации минских договоренностей, возвращению украинских территорий и установлению мира. Но для Путина такой путь означал бы его поражение и был неприемлем. Он начал продвигать российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе - "присоединение Украины" к оккупированным территориям с правом фактического вето на европейский и евроатлантический выбор нашего государства. Порошенко в статье подчеркивает - нужно вернуться к "дорожной карте", которая может стать ключом к устойчивому миру.

"Ключевым аспектом является приоритет компонента по безопасности всего комплекса минских договоренностей, включая вывод российских войск. Обращаю особое внимание на опасную игру с терминами относительно условий признания выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поспешное согласие украинских переговорщиков на приемлемость соответствия выборов "в целом" демократическим стандартам ОБСЕ, а не "полностью", дает широкое поле для маневра российской стороне и ее марионеткам для обеспечения нужного им электорального результата", - отмечает Порошенко.

"Неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются миротворцы под эгидой ООН. Без миротворческого контингента по модели, предложенной нами еще в начале 2015 года, мы не сможем говорить о создании необходимых условий безопасности, включая гуманитарное разминирование, охрану во время выборов или контроль за границей", - убежден Порошенко.

Он также отметил, что категорически нельзя включать в повестку дня нормандского саммита "газовый вопрос".

"Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ. Хотел бы заодно предупредить, чтобы не стало сюрпризом. Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и нет в нем малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю как кто, но наша команда возобновление прямых закупок газа у Путина будет рассматривать как капитуляцию - причем не только в энергетической, но и в политической сфере", - пишет Порошенко.

"И самый важный совет - не доверять Путину. Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев, и не видит нашего места на политической карте Европы", - отмечает пятый президент.