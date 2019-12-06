Порошенко дав поради Зеленському перед нормандським самітом

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко наголосив, що не можна включати до порядку денного саміту "газове питання"

П'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко є одним із засновників нормандського формату і має досвід вкрай складних переговорів із російським президентом Володимиром Путіним. У статті для "Української правди" "Не довіряти Путіну і не лишатись віч-на-віч. Поради Порошенка Зеленському на саміт у Парижі" Порошенко пише про ключові рекомендації щодо стратегії і тактики перед переговорами у Парижі.

"Нагадаю, попередній саміт відбувся ще у жовтні 2016 року в Берліні. Тоді спільними силами проукраїнської коаліції за активної підтримки канцлерки Німеччини та президента Франції Путін був поставлений перед жорстким вибором: або реально виконувати мінські домовленості згідно із так званою "дорожньою картою", або заморозити ситуацію, тягнути час і потерпати від ізоляції, економічних санкцій та міжнародних судових позовів", - зазначив Порошенко.

Наступним кроком мала стати конструктивна дорожня карта з імплементації мінських домовленостей, повернення українських територій та встановлення миру. Але для Путіна такий шлях означав би його поразку і був неприйнятний. Він почав просувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі - "приєднання України" до окупованих територій з правом фактичного вето на європейський та євроатлантичний вибір нашої держави. Порошенко у статті наголошує - потрібно повернутися до "дорожньої карти", яка може стати ключем до стійкого миру.

"Ключовим аспектом є пріоритет безпекового компоненту всього комплексу мінських домовленостей, включаючи виведення російських військ. Звертаю особливу увагу на небезпечну гру з термінами щодо умов визнання виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Поспішна згода українських переговірників на прийнятність відповідності виборів "в цілому" демократичним стандартам ОБСЄ, а не "повністю", дає широке поле для маневру російській стороні та її маріонеткам для забезпечення потрібного їм електорального результату", - наголошує Порошенко.

"Невід’ємним елементом мирного врегулювання на Донбасі залишаються миротворці під проводом ООН. Без миротворчого контингенту за моделлю, запропонованою нами ще напочатку 2015 року, ми не зможемо говорити про створення необхідних безпекових умов, включаючи гуманітарне розмінування, охорону під час виборів чи контроль за кордоном", - переконаний Порошенко.

Він також наголосив на тому, що категорично не можна включати до порядку денного нормандського саміту "газове питання".

"Ще нічого у новітній історії нам не обходилося так дорого, як дешевий російський газ. Хотів би принагідно попередити, щоб не стало воно сюрпризом. Вже п’ятий рік, як ми не купуємо газ у Росії і не маємо в ньому бодай найменшої економічної потреби. Тож не знаю як хто, але наша команда відновлення прямих закупівель газу у Путіна розглядатиме як капітуляцію - причому не лише в енергетичній, але й в політичній сфері", - пише Порошенко.

"І найважливіша порада - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому. Путін маніпулює всім: змістом, фактами, цифрами, картами, емоціями. Він ненавидить Україну й українців, і не бачить нашого місця на політичній карті Європи", - наголошує п’ятий президент.