Порошенко: не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность
Украинцы дадут достойный ответ на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
"2022 начался с "черных лебедей". Несмотря на праздники, мы внимательно наблюдаем как за событиями в Казахстане, так и за встречей советников Нормандского формата, которая должна пройти без участия Украины и еще в Москве. И за консультациями НАТО по безопасности с Россией, которые должны состояться вскоре", - пишет Порошенко на своей странице в Facebook.
Порошенко убежден, что несмотря на длительный праздничный период, нужно многое сделать для активизации западной поддержки Украины, работать с европейскими и американскими партнерами.
"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине, - отмечает Порошенко. - Уверен, украинцы дадут достойный ответ на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность".
Следует также отметить, что ранее адвокат Порошенко сообщил, что Печерский суд с нарушением закона планирует рассмотреть ходатайство об аресте имущества Порошенко.
Как сообщалось, ранее Порошенко заявлял, что прямые переговоры с Владимиром Путиным без участия союзников Украины - это путь к капитуляции. Лишь объединенная позиция Украины и западных партнеров способна сдержать гибридную агрессию России.