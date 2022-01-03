Прямые переговоры с Путиным без союзников Украины - путь к капитуляции, - Порошенко

"С самого начала я был противником того, чтобы Зеленский встречался с ним тет-а-тет. Это позиция слабого, которая приведет к капитуляции. В Нормандском формате, который возник в 2014 году, участвуют Германия и Франция, хоть де-факто участвует весь Европейский Союз. Берлин и Париж получили на это мандат от Европейского Совета. Мы имели мощную поддержку со стороны США, когда американцы во времена Трампа назначили своего специального представителя Курта Волкера. А еще раньше - для вице-президента Джо Байдена Украина была приоритетом. ЕС, США и Украина работали вместе и слаженно", - заявил Порошенко.

По его мнению, Путин будет выполнять обязательства лишь тогда, когда напротив него будет сидеть сильная, авторитетная и могущественная сторона.

"Сегодня главная цель Путина - развалить это единство. Через "Северный поток 2", потому что на его тему в ЕС нет одного мнения. А когда в ЕС нет консенсуса, тогда в реальной политике Союз не существует. Сербия получает российский газ по 240 долларов за 1 тысячу кубометров, Молдова по 450 долларов, отказавшись от целого ряда важных европейских инициатив. Зато Украина сегодня платит 2 тысячи долларов. Это рынок? Нет, это шантаж и коррупционное ведение своей внешней политики для популяризации "русского мира". Для нас главное, чтобы ЕС покупал газ на российско-украинской границе, потому что это гарантирует отсутствие коррупционных схем и политического шантажа", - убежден Порошенко.

Он также подчеркнул, что инструментами гибридной войны Кремля являются миграционная политика, энергетический шантаж и вмешательство в выборы.

"Речь не идет только о вмешательстве в выборы в США, Германии, Нидерландах, Австрии или Украине. Способы облегчения российского вмешательства просты: достаточно ввести электронное голосование, чтобы российским хакерам удобнее было рисовать результаты. И впоследствии повести Зеленского по дороге Януковича и Лукашенко, чтобы он стал нелегитимным. Украине нужно делать выводы из ошибок других и не обрекать свою страну на подобные вызовы", - резюмировал Порошенко.