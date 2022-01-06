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Порошенко: не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність

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Київ, Четвер 06 січня 2022 10:20
Порошенко: не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

"2022 почався з "чорних лебедів". Попри свята, ми уважно спостерігаємо як за подіями в Казахстані, так і за зустріччю радників Нормандського формату, яка має пройти без участі України та ще й в Москві. І за безпековими консультаціями НАТО з Росією, які мають відбутися незабаром", - пише Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко переконаний, попри тривалий святковий період, слід багато зробити задля активізації західної підтримки України, працювати з європейськими та американськими партнерами.

"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом. Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні, - зауважує Порошенко. - Впевнений, українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим. Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність".

Слід також зазначити, що раніше адвокат Порошенка повідомив, що Печерський суд з порушенням закону планує розглянути клопотання про арешт майна Порошенка.

Як повідомлялося, раніше Порошенко заявляв, що прямі переговори з Володимиром Путіним без участі союзників України - це шлях до капітуляції. Лише об'єднана позиція України та західних партнерів здатна стримати гібридну агресію Росії.

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Петро Порошенко
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