Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский не хочет влиять на возможные расследования в отношении Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что бывший президент Петр Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, разбираться возможными нарушениями со стороны Порошенко будут правоохранительные органы. При этом президент отметил, что не собирается влиять на это.

"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять. С этим будут разбираться правоохранительные органы", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ответил на обвинения Порошенко относительно "формулы Штайнмайера". По его словам, Порошенко подталкивает людей, чтобы они вышли на протест.

Также сообщалось, что по сообщению Зеленского Украина не будет проводить выборы в ОРДЛО пока не получит контроль над границей, а также пока не будет открыт доступ к процессу для ЦИК, журналистов и международных наблюдателей. По его словам, Украина не согласна с пунктом, который есть в минских договоренностях, относительно проведения выборов до того, как контроль над границей перейдет украинской стороне.