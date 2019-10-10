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Порошенко буде відповідати за все, що він зробив, - Зеленський

Новини » Політика    10.10.2019 - 20:15
Порошенко буде відповідати за все, що він зробив, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський не хоче впливати на можливі розслідування щодо Порошенко

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що колишній президент Петро Порошенко буде відповідати за все, що він зробив. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, розбиратися можливими порушеннями з боку Порошенка будуть правоохоронні органи. При цьому президент зазначив, що не збирається впливати на це.

"Пан Порошенко буде відповідати за все, що він зробив, і я навіть не хочу на це впливати. З цим будуть розбиратися правоохоронні органи", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відповів на звинувачення Порошенка щодо "формули Штайнмайера". За його словами, Порошенко підштовхує людей, щоб вони вийшли на протест.

Також повідомлялося, що за повідомленням Зеленського Україна не буде проводити вибори в ОРДЛО поки не отримає контроль над кордоном, а також поки не буде відкрито доступ до процесу для ЦВК, журналістів і міжнародних спостерігачів. За його словами, Україна не згодна з пунктом, який є в мінських домовленості, щодо проведення виборів до того, як контроль над кордоном перейде українській стороні.

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