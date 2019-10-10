Зеленский ответил на обвинения Порошенко

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отреагировал на заявления Порошенко относительно "формулы Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления пятого президента Петра Порошенко относительно "формулы Штайнмайера". Об этом он заявил на пресс-марафоне, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что Порошенко забывает, что он уже не президент.

"Коммуникационно я считаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно не докоммуницировали с людьми. Это ошибка. В наших шагах ни одной ошибки не было. Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент ", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Порошенко подталкивает людей, чтобы они вышли на протест.

"Я боюсь, что это физически для него проблема. Он против разведения. Ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Он подталкивает людей", - заявил Зеленский.

Отметим, что Порошенко обвиняет Зеленского в "капитуляции Украины". По его словам, подписание "формулы Штайнмайера" - это "российский сценарий".

Напомним, что в Украине проходят массовые акции протеста на Майдане после подписания украинской властью "формулы Штайнмайера". В частности, протесты проходят в Киеве на Майдане Незалежности.

В минувшую субботу на протесты в Киеве пришли более 10 000 человек. Участники заявляют, что проведение выборов на временно оккупированной Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции Украины.