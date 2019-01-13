Создание ПЦУ было бы невозможным без поддержки народа, - Порошенко

Фото (president.gov.ua)

Порошенко принял участие в молебне за получение томоса об автокефалии и образования ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без поддержки народа никакими административными методами не удалось бы создать независимую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом он заявил во время рабочей поездки в Винницкую область, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко принял участие в благодарственном молебне за получение томоса об автокефалии и образования ПЦУ. Молебен отправили предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и митрополит Винницкий и Барский Симеон в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы.

После молебна Порошенко обратился к присутствующим в соборе и поздравил всех с рождественскими и новогодними праздниками, отметив, что в этом году эти праздничные дни особенные.

Глава государства напомнил все этапы процесса создания Православной церкви Украины. Так, переговоры по этому вопросу со Вселенским патриархатом проводились длительное время.

"Несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации - страны-агрессора, прямые угрозы, угрозы ему, угрозы церкви, он это сделал", - сказал Порошенко, поблагодарив Вселенского патриарха Варфоломея за решительность, смелость, веру и мудрость, которые он продемонстрировал в решении этого вопроса.

Порошенко отметил, что иерархи церквей продемонстрировали единство в этом вопросе, поддержав соответствующее обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии украинской церкви. По словам Порошенко, несмотря на определенный скепсис, образование Украинской церкви с исторической точки зрения произошло мгновенно, за дни или недели.

"Я приехал сюда со словами благодарности каждому из вас за ту молитву, ибо без молитвы это все было бы невозможно, ту веру, которую вы демонстрировали, поблагодарить за вашу поддержку владыки Симеона ... Без вашей поддержки никакими административными методами это сделать просто невозможно", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко убежден, что приходы церквей, которые есть в Украине, продолжат присоединение к единой поместной Православной церкви Украины