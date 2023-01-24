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Порошенко з Брюсселя: танки будуть, і не лише Leopard

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко, який зараз перебуває в Брюсселі, повідомив, що Україна найближчим часом отримає західні танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Порошенка.

"Постачання танків ніколи нікому не здавалося неймовірним. Яку роль зараз виконує Україна і ЗСУ? Вони виконують роль 5-ї статті Північноатлантичної угоди. Не 5 стаття, а Збройні Сили України захищають країни-члени НАТО. І це інтерес не тільки України, але й країн-членів НАТО забезпечити збільшення ефективності дій ЗСУ", - пояснив Порошенко.

Водночас, за його словами, наступ є неефективний без засобів повітряного захисту. Тому важливі також постачання ракет та винищувачів.

"Ми говоримо про початок наступного Рамштайну з F-16, з літаків-винищувачів, з штурмових гелікоптерів, зі збільшення радіусу дії "Хаймарсів", з ракет підвищеного радіусу дії до 700 км, включно з ATACMS. Для того, щоб дістати центри управління, центри логістики, склади боєприпасів і допомагати ефективним діям Збройних Сил України", - додав політик.

Про характеристики Leopard 2 читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, у грудні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що йому для контрнаступальних операцій загалом потрібно не менше 300 танків.

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Петро Порошенко