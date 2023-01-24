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Порошенко из Брюсселя: танки будут, и не только Leopard

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Находящийся в Брюсселе пятый президент Петр Порошенко сообщил, что Украина в ближайшее время получит западные танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Порошенко.

"Снабжение танков никогда никому не казалось невероятным. Какую роль сейчас выполняет Украина и ВСУ? Они выполняют роль 5-й статьи Североатлантического соглашения. Не 5 статья, а Вооруженные Силы Украины защищают страны-члены НАТО. И это интерес не только Украины, но и стран-членов НАТО обеспечить увеличение эффективности действий ВСУ", - пояснил Порошенко.

В то же время, по его словам, наступление неэффективно без средств воздушной защиты. Поэтому важны также поставки ракет и истребителей.

"Мы говорим о начале следующего Рамштайна с F-16, из самолетов-истребителей, из штурмовых вертолетов, по увеличению радиуса действия "Хаймарсов", с ракет повышенного радиуса действия до 700 км, включая ATACMS. Для того, чтобы достать центры управления, центры логистики, склады боеприпасов и помогать эффективным действиям Вооруженных сил Украины", - добавил политик.

О характеристиках Leopard 2 читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Отметим, что в декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что ему для контрнаступательных операций всего нужно не менее 300 танков.

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Петр Порошенко