Порошенко из Брюсселя: танки будут, и не только Leopard

"Снабжение танков никогда никому не казалось невероятным. Какую роль сейчас выполняет Украина и ВСУ? Они выполняют роль 5-й статьи Североатлантического соглашения. Не 5 статья, а Вооруженные Силы Украины защищают страны-члены НАТО. И это интерес не только Украины, но и стран-членов НАТО обеспечить увеличение эффективности действий ВСУ", - пояснил Порошенко.

В то же время, по его словам, наступление неэффективно без средств воздушной защиты. Поэтому важны также поставки ракет и истребителей.

"Мы говорим о начале следующего Рамштайна с F-16, из самолетов-истребителей, из штурмовых вертолетов, по увеличению радиуса действия "Хаймарсов", с ракет повышенного радиуса действия до 700 км, включая ATACMS. Для того, чтобы достать центры управления, центры логистики, склады боеприпасов и помогать эффективным действиям Вооруженных сил Украины", - добавил политик.