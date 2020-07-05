Порошенко: борьба за свободный украинский Донбасс продолжается

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По его словам, Российская Федерация не отреклась от своих агрессивных планов в отношении Украины

Шесть лет назад украинские воины выбили российских боевиков из Славянска и Краматорска. 5 июля 2014 года над этими городами был поднят сине-желтый флаг.

Об этом напомнил пятый президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Мы все хорошо помним исторические кадры военной хроники, на которых жители украинского Донбасса с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей. Спасибо тем, кто верил и верит в Украину, тем, кто сейчас день за днем приближает нашу победу", - написал Порошенко.

По его словам, борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, а Российская Федерация не отреклась от своих агрессивных планов.

"Сейчас мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, обрезать финансирование. А мне "шьют" государственную измену за приказ о контрнаступлении, в результате которого было уволено две трети оккупированного Донбасса. Но мы не сдадимся, мы победим, ибо с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. Слава нашим героям-защитникам! Слава Украине", - добавил Порошенко.

Напомним, на Донбассе 4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

3 июля боевики 20 раз осуществляли обстрелы позиций ООС: один военный получил ранения.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали факт обустройства позиций боевиков на участке разведения сил на Донбассе.

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Автор: РБК-Украина