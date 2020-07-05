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Порошенко: боротьба за вільний український Донбас триває

Новини » Політика     05.07.2020 - 14:56
Порошенко: боротьба за вільний український Донбас триває
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

За його словами, Російська Федерація не зреклася своїх агресивних планів щодо України

Шість років тому українські воїни вибили російських бойовиків зі Слов’янська і Краматорська. 5 липня 2014 року над цими містами було піднято синьо-жовтий прапор.

Про це нагадав п'ятий президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

"Ми усі добре пам’ятаємо історичні кадри військової хроніки, на яких мешканці українського Донбасу із вдячністю і пошаною зустрічали наших воїнів-визволителів. Щиро дякую тим, хто вірив і вірить в Україну, тим, хто зараз день за днем наближає нашу перемогу", - написав Порошенко.

За його словами, боротьба за вільний український Донбас триває, а Російська Федерація не зреклася своїх агресивних планів.

"Зараз ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й всередині нашої держави. Наступ на армію - вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування. А мені "шиють" державну зраду за наказ про контрнаступ, внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Але ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна. Слава нашим героям-захисникам! Слава Україні", - додав Порошенко.

Нагадаємо, на Донбасі 4 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

3 липня бойовики 20 разів здійснювали обстріли позицій ООС: один військовий отримав поранення.

Крім того, спостерігачі зафіксували факт облаштування позицій бойовиків на ділянці розведення сил на Донбасі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроДонбасКраматорськ
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