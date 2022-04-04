UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко: амнистия тем, тем убивал украинцев, не может быть предметом мирных переговоров

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко считает, что предметом мирных переговоров с Россией не может быть вопрос территориальной целостности Украины. В то же время после разоблаченных бесчеловечных пыток и убийств мирных граждан Украины в Буче, Гостомеле, Бородянке, других городах и селах также не может быть и речи об амнистии для путинских убийц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко "Радио Свобода".

"Никто в мире не хочет мира больше, чем хотим его мы, украинцы. Но мы точно не хотим и не принимаем капитуляцию. Сегодня огромная ответственность лежит на Зеленском, так же как и я нес эту ответственность пять лет. Это очень тяжелая судьба", - констатирует Порошенко.

В то же время, по его мнению, предметом переговоров не может быть вопрос территориальной целостности Украины, неприкосновенности и нерушимости ее границ.

"Точно также сейчас не может быть предметом переговоров амнистия нелюдям, которые совершили преступления в Буче, Мариуполе, Ахтырке, Чернигове, Бородянке, Гостомеле, Ворзеле, Харькове, по всей Украине. Мы не должны простить этим нелюдям", - убежден Порошенко.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российские военные преступления в Буче и других городах геноцидом украинского народа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВторжение России в Украину