Порошенко: амнистия тем, тем убивал украинцев, не может быть предметом мирных переговоров

Пятый президент Петр Порошенко считает, что предметом мирных переговоров с Россией не может быть вопрос территориальной целостности Украины. В то же время после разоблаченных бесчеловечных пыток и убийств мирных граждан Украины в Буче, Гостомеле, Бородянке, других городах и селах также не может быть и речи об амнистии для путинских убийц.

"Никто в мире не хочет мира больше, чем хотим его мы, украинцы. Но мы точно не хотим и не принимаем капитуляцию. Сегодня огромная ответственность лежит на Зеленском, так же как и я нес эту ответственность пять лет. Это очень тяжелая судьба", - констатирует Порошенко.

В то же время, по его мнению, предметом переговоров не может быть вопрос территориальной целостности Украины, неприкосновенности и нерушимости ее границ.

"Точно также сейчас не может быть предметом переговоров амнистия нелюдям, которые совершили преступления в Буче, Мариуполе, Ахтырке, Чернигове, Бородянке, Гостомеле, Ворзеле, Харькове, по всей Украине. Мы не должны простить этим нелюдям", - убежден Порошенко.