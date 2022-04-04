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Порошенко: амністія тим, хто вбивав українців, не може бути предметом мирних переговорів

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що предметом мирних переговорів з Росією не може бути питання територіальної цілісності України. Водночас після викритих нелюдських катувань та вбивств мирних громадян України в Бучі, Гостомелі, Бородянці, інших містах та селах також не може бути й мови про амністію для путінських убивць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка "Радіо Свобода".

"Ніхто у світі не хоче миру більше, ніж хочемо його ми, українці. Але ми точно не хочемо і не приймаємо капітуляцію. Сьогодні величезна відповідальність лежить на Зеленському, так само як і я ніс цю відповідальність п’ять років. Це дуже важка доля", - констатує Порошенко.

Водночас, на його думку, предметом переговорів не може бути питання територіальної цілісності України, недоторканості і непорушності її кордонів.

"Так і зараз не може бути предметом переговорів амністія нелюдам, які скоїли злочини в Бучі, Маріуполі, Охтирці, Чернігові, Бородянці, Гостомелі, Ворзелі, Харкові - по всій Україні. Ми не маємо пробачити цим нелюдам", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав російські військові злочини в Бучі та інших містах геноцидом українського народу.

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