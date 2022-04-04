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Ермак: то, что Россия сделала в Буче и других городах - геноцид украинского народа

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Понедельник 04 апреля 2022 14:14
Ермак: то, что Россия сделала в Буче и других городах - геноцид украинского народа Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

То, что русские войска сделали в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и других городах на нашей территории - геноцид. Настоящий геноцид украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале.

"То, что сделала Россия в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, делает в Мариуполе и на нашей территории - геноцид. Настоящий геноцид украинского народа", - заявил Ермак.

Он также отметил, что некорректно сравнивать увиденное в Буче с резней в боснийском городе Сребреница.

"Я бы не делал таких сравнений. Потому что сейчас ядерная держава напала на неядерную. Это совсем другая ситуация, совсем другой масштаб бедствия и зверств. И расплата за это для России точно будет максимально жесткая", - добавил глава ОП.

Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. Зато городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей в частности, подростков.

К слову, Япония призвала привлечь РФ к ответственности за военные преступления на территории Киевской области.

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