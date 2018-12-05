Порошенко: до 2020 года будут приняты админрешения по общинам, которые не смогли объединиться

Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Региональные лидеры за месяц должны представить планы развития территорий на 2019-2021 годы

В отношении общин, которые не смогли объединиться до 2019 года, будут применены административные решения до 2020 года. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в среду, 5 декабря, во время выступления на Форуме местного самоуправления, передает РБК-Украина.

По словам президента, в 2019 году должны быть сформированы все перспективные планы областей с полным покрытием объединенными территориальными общинами (ОТО) всей территории Украины.

"В 2020 году мы должны принять административное решение об объединении общин, которые за четыре года не нашли ни желания, ни стремления, ни сил объединиться", - сказал Порошенко.

Также он напомнил, что меньше месяца назад он поставил региональным лидерам задачу разработать планы перспективного развития территорий на 2019-2021 годы.

"Каждая территория должна определить свои предпочтения и приоритеты, на основе которых на ваших дорожных картах и появятся первоочередные объекты - маркеры развития", - добавил президент.

Напомним, на сегодня в Украине создано 874 ОТО, из которых 665 объединенных территориальных общин получили рост доходов. Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Кабмину обратиться к президенту Петру Порошенко по вопросу увольнения глав районов, где не было образовано ни одной объединенной территориальной общины.

Добавим, ранее Порошенко заявлял, что в Украине в 2020 году должны состояться местные выборы при условии образования ОТО на всей территории государства.