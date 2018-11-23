Гройсман проситиме президента звільняти голів районів, де не створили ОТГ

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

В Україні сьогодні є 99 таких районів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує звернутися до президента Петра Порошенка щодо питання звільнення голів районів, де не було утворено жодної об'єднаної територіальної громади (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна із посилання на Twitter прем'єра.

За словами Гройсмана, на сьогодні в Україні є майже сотня районів, де не відбулося об'єднання територіальних громад.

"В Україні зараз налічується 99 районів, де не створено жодної ОТГ. Тут місцеві управлінці гальмують об’єднання. Звертаюсь до депутатів: передавайте інформацію, хто на місцях не справляється зі своїми обов’язками. Будемо звертатися до президента, щоб таких голів звільняти", - заявив він.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 19 листопада 2018 року оголосила про початок процесу висування кандидатів у депутати, а також на посади сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах до об'єднаних територіальних громад.

Додамо, що за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, в Україні 26 міст обласного значення мають можливість стати об'єднаними територіальними громадами.