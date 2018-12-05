Порошенко: до 2020 року будуть прийняті адмінрішення щодо громад, які не змогли об'єднатися

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Регіональні лідери за місяць мають представити плани розвитку територій на 2019-2021 роки

Щодо громад, які не змогли об'єднатися до 2019 року, будуть застосовані адміністративні рішення до 2020 року. Про це сказав президент України Петро Порошенко у середу, 5 грудня, під час виступу на Форумі місцевого самоврядування, передає РБК-Україна.

За словами президента, у 2019 році мають бути сформовані всі перспективні плани областей з повним покриттям об'єднаними територіальними громадами (ОТГ) всієї території України.

"У 2020 році ми повинні прийняти адміністративне рішення про об’єднання громад, які за чотири роки не знайшли ані бажання, ані прагнення, ані сил об’єднатись", - сказав Порошенко.

Також він нагадав, що менше місяця тому він поставив регіональним лідерам завдання розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки.

"Кожна територія повинна визначити свої переваги і пріоритети, на основі яких на ваших дорожніх картах і з’являться першочергові об’єкти - маркери розвитку", - додав він.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні створено 874 ОТГ, із яких 665 об'єднаних територіальних громад отримали зростання доходів. Також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Кабміну звернутися до президента Петра Порошенка щодо питання звільнення голів районів, де не було утворено жодної об'єднаної територіальної громади.

Додамо, раніше Порошенко заявляв, що в Україні у 2020 році мають відбутися місцеві вибори за умови утворення об'єднаних територіальних громад на всій території держави.