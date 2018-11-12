Місцеві вибори 2020 відбудуться за умови об'єднання громад на всій території України, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко закликав стимулювати приєднання громад до міст обласного значення

В Україні у 2020 році мають відбутися місцеві вибори за умови утворення об'єднаних територіальних громад (ОТГ) на всій території держави. Про це сказав президент Петро Порошенко у ході час виступу на Раді регіонального розвитку, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

За словами президента, для досягнення цієї мети потрібно максимально стимулювати приєднання територіальних громад до міст обласного значення. А Верховна рада, у свою чергу, повинна ухвалити відповідний законопроект "Про засади адміністративно-територіального устрою".

"Ми повинні бачити горизонти реформи (децентралізації, - ред.). 2020 рік - ключовий. У 2020 році місцеві вибори мають відбутись вже за умови покриття всієї території України об’єднаними територіальними громадами. Часу залишилось небагато", - наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що у 2019 році мають бути сформовані всі перспективні плани областей з повним покриттям ОТГ всієї території України.

"У 2020 році ми повинні прийняти адміністративне рішення про об’єднання громад, які за чотири роки не знайшли ані бажання, ані прагнення, ані сил об’єднатись. Від того, що хтось не зможе до 2020 року забезпечити об’єднання, не мають страждати люди. Чому вони мають жити у більш гірших умовах, ніж ті, хто перебуває в ОТГ? Ми чотири роки не тиснули, лише бюджетно заохочували. Але ніхто не може діяти всупереч інтересам громади, інтересам людей", - наголосив Порошенко.

На сьогодні на добровільній основі вже створено 865 ОТГ, що охоплює вже 24% населення і 37% від загальної площі України.

"Вони зараз отримали зовсім іншу, в рази й на порядки міцнішу фінансову базу. При цьому в 99 районах примудрилися не створити жодної об’єднаної громади. Хочу тут наголосити - це абсолютно неприйнятно",- резюмував Порошенко.

Нагадаємо, за словами першого віце-спікера парламенту Ірини Геращенко, зміни до Конституції України в частині закріплення децентралізації можуть бути ухвалені Верховною радою восьмого скликання за дві сесії.

Додамо, прем'єр-міністр Гройсман Володимир Гройсман заявив, що направить подання президенту про звільнення голів районних державних адміністрацій, які заважають процесу децентралізації.