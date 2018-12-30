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Порошенко: 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных дорог

Новости » Политика    30.12.2018 - 17:23
Порошенко: 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных дорог
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

За год удалось восстановить 3 тыс. 800 км дорог как общегосударственного, так и местного значения

2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко , сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Порошенко на странице в Facebook.

По его словам, благодаря начала работы Дорожного фонда удалось восстановить 3800 км дорог как общегосударственного, так и местного значения.

"Удалось воплотить несколько масштабных инфраструктурных проектов, среди которых запуск Бескидского тоннеля, поставка локомотивов General Electric и начало работы экспресса в аэропорт "Борисполь", - говорится в сообщении.

Порошенко: 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных дорог

РБК-Украина также писало, что в мае этого года начался ремонт дороги на украинско-польской границе. Сообщалось, что ее отремонтируют за 230 млн гривен.

Добавим также, в апреле сообщалось, что Польша планирует построить скоростное шоссе S12 до украинской границы. Шоссе будет иметь две полосы в каждую сторону и закончится на пункте пропуска "Ягодин" украино-польской границы.

 

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