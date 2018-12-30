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Порошенко: 2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих доріг

Новини » Політика    30.12.2018 - 17:23
Порошенко: 2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих доріг
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За рік вдалося відновити 3 тис. 800 км доріг як загальнодержавного, так і місцевого значення

2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих автодоріг в Україні. Про це заявив президент України Петро Порошенко , повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Порошенко на сторінці Facebook.

За його словами, завдяки початку роботи Дорожнього фонду вдалося відновити 3800 км доріг як загальнодержавного, так і місцевого значення.

"Вдалося втілити кілька масштабних інфраструктурних проектів, серед яких запуск Бескидського тунелю, постачання локомотивів General Electric і початок роботи експреса в аеропорт "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Порошенко: 2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих дорігПорошенко: 2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих доріг

РБК-Україна також писало, що в травні цього року розпочався ремонт дороги на українсько-польському кордоні. Повідомлялося, що її відремонтують за 230 млн гривень.

Додамо також, у квітні повідомлялося, що Польща планує побудувати швидкісне шосе S12 до українського кордону. Шосе матиме дві смуги в кожну сторону і закінчиться на пункті пропуску "Ягодин" україно-польського кордону.

 

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