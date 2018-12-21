Гройсман объяснил причину задержки предоставления польского кредита на дороги

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По словам Гройсмана, проект подписания соглашения с Польшей является приоритетным для Кабмина

Задержка с реализацией украинско-польского проекта по развитию дорог возникла из-за межгосударственной бюрократии, но он будет завершен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, отвечая на вопрос о предоставлении Украине кредита от Польши, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по словам народного депутата от фракции "Народный фронт" Михаила Хмиля, уже прошло три года, как соглашение о предоставлении Украине кредита от Польши не вступило в силу.

"3 декабря между Украиной и Польшей подписан протокол о продлении срока действия генерального соглашения. В рамках этого, я бы просил Вас взять под личный контроль задействованные в выполнении соглашения стороны. В частности, Минфин, МИД и ГФС для того, чтобы дать толчок, и это вступило в действие. Если в течение января не будут улажены эти вопросы, контракт снова затянется на длительное время", - заявил Хмель.

Глава правительства в свою очередь пояснил, что решение вопроса задерживается из-за межгосударственной бюрократии.

"3 декабря протокол подписан на продолжение. Уже реализованы десятки таких проектов, но есть межгосударственная бюрократия. Надеюсь, чтобы это было продолжение, чтобы мы завершили реализацию проекта", - заявил Гройсман

Он отметил, что проект подписания соглашения с Польшей является приоритетным для Кабмина.

"Этот проект является одним из приоритетных, ведь он отвечает нашей стратегии развития автомобильных дорог и созданию инфраструктуры на пересечении границ. Могу вам сказать, что с нашей стороны мы абсолютно системно работаем с тем, чтобы не было никаких задержек. А задержки происходят потому, что они являются двусторонними документами между двумя государствами", - добавил глава Кабмина.

Напомним, 9 сентября 2015 года правительства Украины и Польши подписали соглашение о предоставлении кредита в 100 млн евро. Соглашение касается финансирования проектов развития приграничной дорожной инфраструктуры.

РБК-Украина также писало, что в мае этого года начался ремонт дороги на украинско-польской границе. Сообщалось, что ее отремонтируют за 230 млн гривен.

Добавим также, в апреле сообщалось, что Польша планирует построить скоростное шоссе S12 до украинской границы. Шоссе будет иметь две полосы в каждую сторону и закончится на пункте пропуска "Ягодин" украино-польской границы.