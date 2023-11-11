На пороховом заводе в Тамбовской области произошел пожар: накануне сообщали о взрывах

В ночь на 11 ноября на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области РФ загорелся пожар. До этого на его территории слышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что пожар начался около 23:30, очевидцы сообщали о звуках взрывов перед ним.

Паломничество пожара составило около 300 квадратных метров, спасателям удалось его погасить за полтора часа.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Да, недавно пылало в Курске, но причины пожара неизвестны. В городе был замечен столб черного дыма.

Такжев российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

А последний пожар был вчера. Тогда огонь вспыхнул на складе в Ленинском городском округе вблизи Москвы. Он принадлежит компании "Газдевайс", занимающейся производством счетчиков газа.

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