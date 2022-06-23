Европарламент установил нормы заполнения газохранилищ ЕС к зиме

Европарламент поддержал введение новых норм, согласно которым газохранилища ЕС должны быть заполнены на 80 процентов до 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европарламента .

Отмечается, что такие действия связаны с вторжением России в Украину, которое вызвало мировой энергетический кризис. При этом отмечается, что установленная планка в 80 процентов будет повышаться в следующем году.

"Государства-члены и операторы должны стремиться к достижению 85 процентов. В последующие годы цель будет составлять 90 процентов, чтобы защитить европейцев от возможных потрясений", - сказано в сообщении Европарламента.

При этом подчеркивается, что газохранилища станут критической инфраструктурой. Теперь все операторы газохранилищ должны будут проходить специальную соответствующую сертификацию. Это необходимо для того, чтобы “избежать внешнего вмешательства”.

"Операторы, не предоставившие эту сертификацию, должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", - добавляют в Европарламенте.