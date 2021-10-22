На пороге энергокризиса. Кабмин может возобновить финансирование "Нафтогаза"

Незадолго до старта отопительного сезона Кабмин и "Нафтогаз" искали деньги на закупку 3 млрд кубометров газа. Именно такой объем нужен НАК, чтобы беспроблемно пройти зиму. Компания решила не влезать в долги, а Кабмин не стал финансировать "Нафтогаз" напрямую из бюджета.

Выход, как писало РБК-Украина, нашли за счет ресурса Оператора ГТС Украины, который должен рассчитаться за полученные при разделении НАК активы. В начале октября ОГТСУ уже перечислил 27 млрд гривен. Тем не менее закупка газа пока проходит медленно.

Закачали, но мало

По информации РБК-Украина, сейчас в день НАК импортирует всего около 5 млн кубометров газа. Глава правления компании Юрий Витренко уверяет, что для нужд населения газа накоплено достаточно, ресурс закупают лишь для продажи промышленности. На запрос издания Витренко не стал уточнять, какие объемы газа НАК собирается импортировать до конца года и отопительного периода и сколько для этого нужно средств.

"Компания планирует осуществлять дальнейшие закупки газа преимущественно для промышленных клиентов, и поэтому мы не можем назвать точные цифры. Объем денег (которые будут нужны для закупки – ред.) будет зависеть от объемов газа, и источником таких закупок будут оплаты промышленных клиентов", – сказано в комментарии Витренко.

Пока суточный объем закачки газа слишком мал, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. "150 млн кубов по месяцу. Это где-то 20% месячных потребностей промышленности", – подсчитал он.

Выяснить у "Нафтогаза", почему так мало импортируют, не удалось. Но причин не так уж и много – или цена слишком высокая, или в Европе нет свободного газа. Причем последний вариант не стоит исключать как основной. "Газпром" не увеличивает поставки газа в ЕС, ожидая запуска "Северного потока-2". Из-за этого хранилища заполнены на 80%, и на случай теплой зимы этого ресурса может хватить. Но, учитывая прогнозы, что зимние месяцы будут морозными, запасов газа нужно делать больше.

В украинских хранилищах сейчас примерно 18,5 млрд кубометров газа. Этого объема также хватит на теплую зиму, но при условии достаточного запаса угля. Ведь при его дефиците или отсутствии генерация вынуждена использовать газ. Пока же угля недостаточно: по данным Минэнерго, на складах ТЭС и ТЭЦ всего 750 тысяч тонн, вместо плановых 2,9 млн тонн.

Андрей Коболев и Юрий Витренко (Коллаж: РБК-Украина)

В октябре с углем частично помогла компания ДТЭК, поставив государственной "Центрэнерго" около 40 млн тонн. Но это полностью не решило проблему. Сейчас ожидаются поставки угля для "Центрэнерго" из Казахстана по железной дороге через Россию и Беларусь. ДТЭК, к слову, также импортирует энергетический уголь из Казахстана.

Но тут для "Центрэнерго" есть две проблемы. Во-первых, сроки – уголь в лучшем случае поставят не раньше ноября, а, во-вторых, это достаточно рискованный путь доставки. Обе транзитные страны в любой момент могут сорвать поставки, чтобы оказать политическое давление на Украину.

"Пока, насколько я знаю, договоренности с Казахстаном о поставках угля никак не зафиксированы. Этот вопрос в состоянии обсуждения. Но даже если договоренности и будут, то есть большие риски, связанные с прохождением груза по территории России и Беларуси, а также первоочередностью их обработки российской РЖД", – пояснил изданию директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Если угля и газа не будет хватать и вдобавок ухудшится погода, возникнут проблемы с электроэнергией. На этот случай Украина готовится к возобновлению импорта э/э из Беларуси. По информации РБК-Украина, на прошлой неделе делегация представителей государственных энергокомпаний, в том числе "Энергоатома", провела переговоры по этому вопросу в Минске. Беларусь предлагает выгодную цену, сказал собеседник, знакомый с результатами переговоров.

Для возобновления импорта не нужно принимать специальное решение. Достаточно, чтобы регулятор НКРЭКУ просто не продлил запрет импорта, который действует до конца октября. Таким образом, с 1 ноября поставки э/э из Беларуси снова станут возможными при острой необходимости. А такая необходимость может возникнуть даже в конце октября, если температура существенно понизится, отметил в беседе с РБК-Украина источник в правительстве.

Почему нет ни газа, ни угля

В Минэнерго не объясняют, почему не запаслись к зиме углем. А в отсутствии необходимых запасов газа винить стоит не только руководство НАК, но и правительство. Во-первых, уже имеющиеся 18,5 млрд кубометров в хранилищах на 1,5 млрд кубометров больше плана, который установил Кабмин. Понимая, что с углем будут проблемы, правительство не увеличило норму закачки газа для НАК, оставив ее на уровне 17 млрд кубов.

С другой стороны, и "Нафтогаз" еще с весны понимал, что возникнут проблемы с закупкой газа из-за роста цены, но компания импорт не увеличила. Витренко обвинил в торможении закупок уже бывшего члена правления НАК Отто Ватерландера. Но сделал ремарку касаемо объема, на которую многие не обратили внимание.

"Он (Ватерландер, – ред.) самовольно не выполнил план, который установило правление по импорту газа. Не на очень большие объемы… Он покупал меньше газа летом, чем было нужно", – сказал Витренко в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Летом импорт был, но НАК купил на 500 млн кубов меньше, чем планировали. Изначально финплан компании, который составлялся еще при прежнем главе Андрее Коболеве в 2020 году, вообще не предполагал в 2021 году импорт газа.

НАК не хватает денег на закупку газа (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

После смены руководства НАК новый глава обещал переделать план и предусмотреть импорт. Но, как рассказали изданию источники, знакомые с процессом, новый финплан так и не был вынесен для утверждения на правление. Проект документа, по их словам, предполагал импорт в объеме 2,6 млрд кубов газа.

Исходя из информационной записки НАК, которую РБК-Украина публиковало в сентябре, летом было закуплено 2,1 млрд кубов газа (по другому документу, который есть в распоряжении издания – 2,158 млрд). Импорт начали в конце мая, но основные объемы закупок пришлись на июль, август и сентябрь. Всего на закупку газа с мая НАК потратил 57,7 млрд гривен – на газ украинской добычи 29 млрд гривен, на импортный – 27 млрд гривен.

Откуда взять деньги

Деньги для НАК, как уже было сказано, частично нашли у Оператора ГТС – 27 млрд гривен. Еще 21 млрд гривен, согласно договору ОГТСУ и "Укртрансгаза", оператор должен перечислить равными частями в течение года. Но для этих выплат придется взять кредит. Хватит ли ему тогда средств на операционную деятельность и поддержание ГТС в надежном рабочем состоянии, пока неясно.

Кроме того, при необходимости "Нафтогазу" могут выделить трансферты из госбюджета. Как стало известно изданию, такой вариант обсуждался и по информации источников издания, был согласован с Международным валютным фондом в ходе пересмотра условий программы финансирования. Кстати, последний раз рекапитализация НАК из госбюджета была в 2015 году.

Вместе с тем, в ближайшее время выделение бюджетных денег НАК не планируется.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина также ранее высказывал сомнения по этому вопросу. "Я бы хотел видеть расчеты, чтобы принимать качественные и взвешенные решения. Вопрос не в том, что мы не хотим давать деньги ("Нафтогазу", – ред.) из бюджета, а в том, что мы хотим понимать, что мы видим и до конца понимаем, что происходит в этой сфере", – пояснял министр.

Но, возможно, бюджетная поддержка НАК все же понадобится в следующем году, уже после отопительного сезона. Не стоит исключать ситуацию, что после зимы "Нафтогазу" неоткуда будет брать деньги на закачку газа. А если цены существенно не упадут, средств потребуется довольно много, учитывая, что стоимость газа для бытовых потребителей и ТКЭ будет неизменной до весны.

Для финансирования коммунальных предприятий ТКЭ трансферы местным бюджетам также планируют увеличить. О каких суммах идет речь – пока неизвестно, но этот вопрос также согласован с МВФ.

Тогда как вводить запрет на реэкспорт газа, то есть запрещать вывозить газ иностранным компаниям, которые хранят его в украинских хранилищах, а также украинским, которые его импортировали, но еще не растаможили, власти пока не собираются. Об этом РБК-Украина рассказали источники в правительстве. Для этого как минимум нужно вводить чрезвычайное положение в энергетике.

Но в правительстве не хотят накалять ситуацию, там уверены, что справятся с проблемами без введения ЧП и ограничений на вывоз газа. В НАК также считают, что подобных ограничений делать не стоит. "Мы не видим необходимости запрещать экспорт газа, и мы не слышали, чтобы в правительстве были такие планы", – заявил Витренко в комментарии изданию.

Инициатива, озвученная главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, ограничить цену продажи газа для украинских компаний пока не более чем один из обсуждаемых вариантов. "Это обсуждалось, но не факт что будет реализовано", – заявил изданию собеседник в правительстве.

Кстати, это заявление Арахамии, сделанное 13 октября, не привело к резкому увеличению вывоза газа. За неделю объем газа, который хранился нерезидентами в режиме таможенного склада, сократился лишь на 0,1 млрд кубометров – до 2,4 млрд, резидентами – на 0,06 – до 0,74. За первые две недели октября нерезиденты сократили объем газа в ТС с 2,8 до 2,5 млрд кубов.

Цены на энергоносители для населения не изменятся до весны, несмотря на непростую ситуацию в энергетике и низкие запасы угля и газа. Тогда как для бюджета это в любом случае обойдется довольно дорого. Кроме того, если оперативно не будет решен вопрос с закупкой газа и угля, избежать жизни в условиях жесткой экономии тепла и э/э не удастся.