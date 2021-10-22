На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу"

Незадовго до старту опалювального сезону Кабмін і "Нафтогаз" шукали гроші на закупівлю 3 млрд кубометрів газу. Саме такий обсяг потрібен НАК, щоб безпроблемно пройти зиму. Компанія вирішила не влазити в борги, а Кабмін не став фінансувати "Нафтогаз" безпосередньо з бюджету.

Вихід, як писало РБК-Україна, знайшли за рахунок ресурсу Оператора ГТС України, який повинен розрахуватися за отримані при поділі НАК активи. На початку жовтня ОГТСУ вже перерахував 27 млрд гривень. Проте закупівля газу поки проходить повільно.

Закачали, але мало

За інформацією РБК-Україна, зараз в день НАК імпортує всього близько 5 млн кубометрів газу. Голова правління компанії Юрій Вітренко запевняє, що для потреб населення газу накопичено достатньо, ресурс закуповують лише для продажу промисловості. На запит видання Вітренко не став уточнювати, які обсяги газу НАК збирається імпортувати до кінця року і опалювального періоду і скільки для цього потрібно коштів.

"Компанія планує здійснювати подальші закупівлі газу переважно для промислових клієнтів, і тому ми не можемо назвати точні цифри. Обсяг грошей (які будуть потрібні для закупівлі – ред.) буде залежати від обсягів газу, і джерелом таких закупівель будуть оплати промислових клієнтів", – сказано в коментарі Вітренко.

Поки добовий обсяг закачування газу занадто малий, вважає експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. "150 млн кубів по місяцю. Це десь 20% місячних потреб промисловості", – підрахував він.

З'ясувати у "Нафтогазу", чому так мало імпортують, не вдалося. Але причин не так вже й багато - або ціна занадто висока, або в Європі немає вільного газу. Причому останній варіант не варто виключати як основний. "Газпром" не збільшує поставки газу в ЄС, чекаючи запуску "Північного потоку-2". Через це сховища заповнені на 80%, і на випадок теплої зими цього ресурсу може вистачити. Але, враховуючи прогнози, що зимові місяці будуть морозними, запасів газу потрібно робити більше.

В українських сховищах зараз приблизно 18,5 млрд кубометрів газу. Цього обсягу також вистачить на теплу зиму, але за умови достатнього запасу вугілля. Адже при його дефіциті або відсутності генерація змушена використовувати газ. Поки ж вугілля недостатньо: за даними Міненерго, на складах ТЕС і ТЕЦ всього 750 тисяч тонн, замість планових 2,9 млн тонн.

Андрій Коболєв і Юрій Вітренко (Колаж: РБК-Україна)

У жовтні з вугіллям частково допомогла компанія ДТЕК, поставивши державній "Центренерго" близько 40 млн тонн. Але це повністю не вирішило проблему. Зараз очікуються поставки вугілля для "Центренерго" з Казахстану залізницею через Росію і Білорусь. ДТЕК, до слова, також імпортує енергетичне вугілля з Казахстану.

Але тут для" Центренерго " є дві проблеми. По – перше, терміни-вугілля в кращому випадку поставлять не раніше листопада, а, по-друге, це досить ризикований шлях доставки. Обидві транзитні країни в будь-який момент можуть зірвати поставки, щоб чинити політичний тиск на Україну.

"Поки, наскільки я знаю, домовленості з Казахстаном про постачання вугілля ніяк не зафіксовані. Це питання в стані обговорення. Але навіть якщо домовленості і будуть, то є великі ризики, пов'язані з проходженням вантажу по території Росії і Білорусі, а також першочерговістю їх обробки російської РЖД", – пояснив виданню директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Якщо вугілля і газу не вистачатиме і до того ж погіршиться погода, виникнуть проблеми з електроенергією. На цей випадок Україна готується до відновлення імпорту е/е з Білорусі. За інформацією РБК-Україна, минулого тижня делегація представників державних енергокомпаній, у тому числі "Енергоатому", провела переговори з цього питання в Мінську. Білорусь пропонує вигідну ціну, сказав співрозмовник, знайомий з результатами переговорів.

Для відновлення імпорту не потрібно приймати спеціальне рішення. Достатньо, щоб регулятор НКРЕКП просто не продовжив заборону імпорту, яка діє до кінця жовтня. Таким чином, з 1 листопада поставки е/е з Білорусі знову стануть можливими при гострій необхідності. А така необхідність може виникнути навіть наприкінці жовтня, якщо температура істотно знизиться, зазначило в бесіді з РБК-Україна джерело в уряді.

Чому немає ні газу, ні вугілля

У Міненерго не пояснюють, чому не запаслися до зими вугіллям. А у відсутності необхідних запасів газу звинувачувати варто не тільки керівництво НАК, а й уряд. По-перше, вже наявні 18,5 млрд кубометрів у сховищах на 1,5 млрд кубометрів більше плану, який встановив Кабмін. Розуміючи, що з вугіллям будуть проблеми, уряд не збільшив норму закачування газу для НАК, залишивши її на рівні 17 млрд кубів.

З іншого боку, і "Нафтогаз" ще з весни розумів, що виникнуть проблеми із закупівлею газу через зростання ціни, але компанія імпорт не збільшила. Вітренко звинуватив у гальмуванні закупівель вже колишнього члена правління НАК Отто Ватерландера. Але зробив ремарку стосовно обсягу, на яку багато хто не звернув увагу.

"Він (Ватерландер, – ред.) самовільно не виконав план, який встановило правління з імпорту газу. Не на дуже великі обсяги ... він купував менше газу влітку, ніж було потрібно", - сказав Вітренко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

Влітку імпорт був, але НАК купив на 500 млн кубів менше, ніж планували. Спочатку фінплан компанії, який складався ще при колишньому главі Андрії Коболєві в 2020 році, взагалі не передбачав в 2021 році імпорт газу.

НАК не вистачає грошей на закупівлю газу (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Після зміни керівництва НАК новий глава обіцяв переробити план і передбачити імпорт. Але, як розповіли виданню джерела, знайомі з процесом, новий фінплан так і не був винесений для затвердження на правління. Проект документа, за їхніми словами, передбачав імпорт в обсязі 2,6 млрд кубів газу.

Виходячи з інформаційної записки НАК, яку РБК-Україна публікувало у вересні, влітку було закуплено 2,1 млрд кубів газу (за іншим документом, який є в розпорядженні видання – 2,158 млрд). Імпорт почали в кінці травня, але основні обсяги закупівель припали на липень, серпень і вересень. Всього на закупівлю газу з травня НАК витратив 57,7 млрд гривень – на газ українського видобутку 29 млрд гривень, на імпортний – 27 млрд гривень.

Звідки взяти гроші

Гроші для НАК, як вже було сказано, частково знайшли у Оператора ГТС - 27 млрд гривень. Ще 21 млрд гривень, згідно з договором ОДТСУ і "Укртрансгазу", оператор повинен перерахувати рівними частинами протягом року. Але для цих виплат доведеться взяти кредит. Чи вистачить йому тоді коштів на операційну діяльність і підтримку ГТС в надійному робочому стані, поки неясно.

Крім того, при необхідності "Нафтогазу" можуть виділити трансферти з держбюджету. Як стало відомо виданню, такий варіант обговорювався і, за інформацією джерел видання, був узгоджений з Міжнародним валютним фондом в ході перегляду умов Програми фінансування. До речі, останній раз рекапіталізація НАК з держбюджету була в 2015 році.

Разом з тим, найближчим часом виділення бюджетних грошей НАК не планується.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна також раніше висловлював сумніви з цього питання. "Я б хотів бачити розрахунки, щоб приймати якісні та виважені рішення. Питання не в тому, що ми не хочемо давати гроші ("Нафтогазу", – ред.) з бюджету, а в тому, що ми хочемо розуміти, що ми бачимо і до кінця розуміємо, що відбувається в цій сфері", – пояснював міністр.

Але, можливо, бюджетна підтримка НАК все ж знадобиться в наступному році, вже після опалювального сезону. Не варто виключати ситуацію, що після зими "Нафтогазу" нізвідки братиме гроші на закачування газу. А якщо ціни істотно не впадуть, коштів буде потрібно досить багато, враховуючи, що вартість газу для побутових споживачів і ТКЕ буде незмінною до весни.

Для фінансування комунальних підприємств ТКЕ трансфери місцевим бюджетам також планують збільшити. Про які суми йдеться-поки невідомо, але це питання також узгоджене з МВФ.

Тоді як вводити заборону на реекспорт газу, тобто забороняти вивозити газ іноземним компаніям, які зберігають його в українських сховищах, а також українським, які його імпортували, але ще не розмитнили, влада поки не збирається. Про це РБК-Україна розповіли джерела в уряді. Для цього як мінімум потрібно вводити надзвичайний стан в енергетиці.

Але в уряді не хочуть загострювати ситуацію, там впевнені, що впораються з проблемами без введення НС і обмежень на вивезення газу. У НАК також вважають, що подібних обмежень робити не варто. "Ми не бачимо необхідності забороняти експорт газу, і ми не чули, щоб в уряді були такі плани", – заявив Вітренко в коментарі виданню.

Ініціатива, озвучена головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, обмежити ціну продажу газу для українських компаній поки не більше ніж один з обговорюваних варіантів. "Це обговорювалося, але не факт що буде реалізовано", – заявив виданню співрозмовник в уряді.

До речі, ця заява Арахамії, зроблена 13 жовтня, не призвела до різкого збільшення вивезення газу. За тиждень обсяг газу, який зберігався нерезидентами в режимі митного складу, скоротився лише на 0,1 млрд кубометрів – до 2,4 млрд, резидентами – на 0,06 – до 0,74. За перші два тижні жовтня нерезиденти скоротили обсяг газу в МС з 2,8 до 2,5 млрд кубів.

Ціни на енергоносії для населення не зміняться до весни, незважаючи на непросту ситуацію в енергетиці і низькі запаси вугілля і газу. Тоді як для бюджету це в будь-якому випадку обійдеться досить дорого. Крім того, якщо оперативно не буде вирішено питання із закупівлею газу і вугілля, уникнути життя в умовах жорсткої економії тепла і е/е не вдасться.