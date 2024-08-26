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Порівнювати з Каховською не варто. В ЦПД відповіли, чи існує загроза руйнування Київської ГЕС

Фото: Київська ГЕС (travels.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Київську гідроелектричну станцію (ГЕС) неможливо зруйнувати ракетами. Ворог використовує цю тему для нагнітання паніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника "Центру протидії дезінформації" Андрія Коваленка.

"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", - написав Коваленко. 

Підрив Каховської ГЕС 

У ніч проти 6 червня минулого року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що спричинило затоплення кількох населених пунктів Херсонської області, найбільше постраждало тимчасово окуповане лівобережжя.

Внаслідок цього багато мешканців регіону залишилися без житла. Для термінового вирішення проблеми уряд розпочав експериментальний проєкт, спрямований на будівництво трьох магістральних водогонів.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

Погрози щодо Київської ГЕС 

Нещодавно Марія Захарова, представниця Міністерства закордонних справ Росії, заявила, що Україна нібито планує зруйнувати дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища. За її словами, це нібито необхідно Києву, щоб "знову вигадати історію" для міжнародної спільноти, звинувативши Росію у воєнних злочинах та звернутись до Західних країн за новою військовою допомогою. 

Українське Міністерство закордонних справ пізніше відреагувало на заяву Захарової.

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