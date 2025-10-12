Порівняв з Вотергейтом: Трамп вимагає розслідувати його "український імпічмент" 2019 року

Вотергейтський скандал

Вотергейтський скандал (Вотергейт) - політичний скандал в США у 1972-1974 роках, який завершився першою в історії Сполучених Штатів відставкою президента з посади. 37-й президент США Річард Ніксон виявився нібито замішаним у спробах стежити за його опонентами з Демократичної партії.

Скандал отримав своє ім'я через назву готелю "Вотергейт", де в червні 1972 року затримали кількох осіб, нібито пов'язаних з адміністрацією Ніксона, під час встановлення ними прослуховувальних пристроїв.

Попри те, що довести причетність Ніксона та його адміністрації до стеження за демократами не вдалося, цю історію швидко та сильно роздмухала американська преса. В результаті Ніксон, у 1972 році повторно обраний на посаду президента, у 1974 році під тиском громадськості змушений був подати у відставку, ставши першими президентом США, який добровільно пішов з посади до завершення терміну повноважень.

Спроби оголосити імпічмент Трампу... знову

Втім, імпічмент Трампу намагаються оголосити навіть після його повернення у Білий дім. Так, у квітні конгресмен від демократів Шрі Танедар подав до Конгресу ініціативу позбавити Трампа посади. Водночас ще один конгресмен-демократ, Ел Грін, оголосив про плани внести власний проєкт імпічменту американського президента.

Проте у травні Палата представників заявила, що не буде голосувати за імпічмент президента, зірвавши плани опонентів американського лідера. Проте в оточенні Трампа визнають - якщо демократи здобудуть перемогу на проміжних виборах до Конгресу у 2026 році, тоді імпічмент може відбутися.