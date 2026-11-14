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Пориви вітру та похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Пориви вітру та похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 14 листопада (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 14 листопада, температура знизиться до +12°. Опади очікуються лише на крайньому півдні та південному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень без опадів, лише на крайньому півдні та південному сході країни невеликі дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вдень у західних та північних областях 0-6° тепла, на решті території 3-8° тепла, на сході та південному сході країни 7-12°.

Пориви вітру та похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 14 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, у Києві 4-6°.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що в Україні потеплішає, але лише на день - до якої погоди готуватись найближчими днями та наступного тижня.

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.

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