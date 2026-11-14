Порывы ветра и похолодания: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 14 ноября, температура снизится до +12°С. Осадки ожидаются только на крайнем юге и юго-востоке страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем без осадков, лишь на крайнем юге и юго-востоке страны небольшие дожди.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, ночью местами порывы 15-18 м/с.
Температура днем в западных и северных областях 0-6° тепла, на остальной территории 3-8° тепла, на востоке и юго-востоке страны 7-12°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по области ночью местами порывы 15-18 м/с.
Температура днем 1-6 градусов тепла, в Киеве 4-6 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украине потеплеет, но только на день - к какой погоде готовиться в ближайшие дни и на следующей неделе.
Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.