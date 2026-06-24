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Поріг 130 замість 150: ректори закликають МОН спростити вступ на елітні спеціальності

11:35 24.06.2026 Ср
2 хв
На які напрямки хочуть "пом'якшити" вимоги вступу?
aimg Василина Копитко
Зниження вступного порогу може запобігти відтоку молоді з країни (фото: Getty Images)

Спілка ректорів закладів вищої освіти України звернулася до міністра освіти Оксена Лісового з пропозицією знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на низку спеціальностей.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звернення ректорів до міністра.

Головне:

  • Спілка ректорів ініціює зниження прохідного бала зі 150 до 130 для низки престижних спеціальностей (право, медицина, міжнародні відносини).
  • Причина - психологічний стрес абітурієнтів через війну та складні умови навчання, що негативно відобразилися на результатах НМТ.
  • Ініціатива покликана запобігти відтоку молоді за кордон та зберегти кадровий потенціал для українських ВНЗ.

На які спеціальності можуть знизити поріг

Згідно зі зверненням, зміни мають торкнутися Порядку прийому на навчання. Зокрема, ректори пропонують:

  • Знизити поріг до 130 балів: для спеціальностей "Право", "Міжнародні відносини", "Медицина", "Стоматологія", "Педіатрія", "Публічне управління та адміністрування" та "Медична психологія".
  • Встановити поріг на рівні 140 балів: для спеціальності "Фармація".

Автори ініціативи пояснюють такий крок складними умовами, у яких випускники цього року готувалися до іспитів. Зокрема, йдеться про тривале дистанційне навчання, перебої з електроенергією та стрес через безпекову ситуацію під час складання НМТ.

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"Низькі результати тестів можуть бути зумовлені не рівнем підготовки, а високим психологічним навантаженням та нестабільністю освітнього процесу в умовах війни", - підкреслюють у Спілці ректорів.

Ще одним аргументом є ризик відтоку абітурієнтів за кордон. Ректори переконані, що зниження порогу допоможе зберегти освітній потенціал України та дасть змогу більшій кількості молоді вступити до вітчизняних університетів.

Остаточне рішення щодо цих змін залишається за Міністерством освіти і науки. Зараз сторони сподіваються на конструктивний діалог перед затвердженням фінальних умов вступної кампанії-2026.

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Раніше ми писали про те, як швидко відновити втрачені документи про освіту, щоб встигнути взяти участь у вступній кампанії.

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