Поріг 130 замість 150: ректори закликають МОН спростити вступ на елітні спеціальності

Спілка ректорів закладів вищої освіти України звернулася до міністра освіти Оксена Лісового з пропозицією знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на низку спеціальностей.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на звернення ректорів до міністра.
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Згідно зі зверненням, зміни мають торкнутися Порядку прийому на навчання. Зокрема, ректори пропонують:
Автори ініціативи пояснюють такий крок складними умовами, у яких випускники цього року готувалися до іспитів. Зокрема, йдеться про тривале дистанційне навчання, перебої з електроенергією та стрес через безпекову ситуацію під час складання НМТ.
"Низькі результати тестів можуть бути зумовлені не рівнем підготовки, а високим психологічним навантаженням та нестабільністю освітнього процесу в умовах війни", - підкреслюють у Спілці ректорів.
Ще одним аргументом є ризик відтоку абітурієнтів за кордон. Ректори переконані, що зниження порогу допоможе зберегти освітній потенціал України та дасть змогу більшій кількості молоді вступити до вітчизняних університетів.
Остаточне рішення щодо цих змін залишається за Міністерством освіти і науки. Зараз сторони сподіваються на конструктивний діалог перед затвердженням фінальних умов вступної кампанії-2026.
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