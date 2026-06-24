Порог 130 вместо 150: ректоры призывают МОН упростить поступление на элитные специальности

Главное: Союз ректоров инициирует понижение проходного балла со 150 до 130 для ряда престижных специальностей (право, медицина, международные отношения).

со 150 до 130 для ряда престижных специальностей (право, медицина, международные отношения). Причина - психологический стресс абитуриентов из-за войны и сложных условий обучения, негативно отразившихся на результатах НМТ.

- психологический стресс абитуриентов из-за войны и сложных условий обучения, негативно отразившихся на результатах НМТ. Инициатива призвана предотвратить отток молодежи за границу и сохранить кадровый потенциал для украинских вузов.

На какие специальности могут снизить порог

Согласно обращению, изменения должны затронуть порядок приема на обучение. В частности, ректоры предлагают:

Снизить порог до 130 баллов: для специальностей "Право", "Международные отношения", "Медицина", "Стоматология", "Педиатрия", "Публичное управление и администрирование" и "Медицинская психология".

для специальностей "Право", "Международные отношения", "Медицина", "Стоматология", "Педиатрия", "Публичное управление и администрирование" и "Медицинская психология". Установить порог на уровне 140 баллов: для специальности "Фармация".

Авторы инициативы объясняют такой шаг сложными условиями, в которых выпускники в этом году готовились к экзаменам. В частности, речь идет о длительном дистанционном обучении, перебоях с электроэнергией и стрессе из-за ситуации безопасности при сдаче НМТ.

"Низкие результаты тестов могут быть обусловлены не уровнем подготовки, а высокой психологической нагрузкой и нестабильностью образовательного процесса в условиях войны", - подчеркивают в Союзе ректоров.

Еще одним аргументом является риск оттока абитуриентов за границу. Ректоры убеждены, что снижение порога поможет сохранить образовательный потенциал Украины и позволит больше молодежи поступить в отечественные университеты.

Окончательное решение этих изменений остается за Министерством образования и науки. Стороны надеются на конструктивный диалог перед утверждением финальных условий вступительной кампании-2026.