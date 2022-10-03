Поразки на полі бою та провал мобілізації докорінно змінюють інформпростір РФ, - ISW

Поразки в Харківській області та Лимані у поєднанні з неспроможністю ефективно провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
В ISW вказують, що пропагандисти
Американські аналітики підкреслили, що деякі
Нагадаємо, вранці 2 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Лиман повністю зачищений від російських окупантів.
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