Поражения на поле боя и провал мобилизации коренным образом меняют информпространство РФ, - ISW

Поражения в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью эффективно провести частичную мобилизацию коренным образом меняют российское информационное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В ISW указывают, что пропагандисты
Американские аналитики подчеркнули, что некоторые
Напомним, утром 2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.
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