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Поражения на поле боя и провал мобилизации коренным образом меняют информпространство РФ, - ISW

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Поражения в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью эффективно провести частичную мобилизацию коренным образом меняют российское информационное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В ISW указывают, что пропагандисты

Американские аналитики подчеркнули, что некоторые

Путаница в информационном пространстве РФ

Напомним, утром 2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

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Война России против Украины