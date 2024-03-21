Поразка РФ у війні з Україною необхідна для уникнення Третьої світової, - Каллас

Таку тезу глава естонського уряду озвучила у Брюсселі журналістам перед Європейською радою в середу.

"(Якщо) Росія (програє) цю війну, тоді нам не доведеться турбуватися про Третю світову війну", - сказала вона.

Також Каллас додала, що пріоритетом для країн умовного Заходу є прагнення миру, заснованого на міжнародному праві, а не на диктаті агресора. Лише тоді він буде стійким.

"Ми хочемо мати мир, але ми хочемо мати стійкий мир, а мир на умовах Росії не є стійким", - заявила прем'єр Естонії.

Каллас також зазначила, що різниця між початком Другої світової війни і тим, що відбувається зараз, полягає в стійкості та боротьбі України.

"Тому війна не просувається далі, (але) якщо Україна впаде, це (війна, - ред.) буде по всій Європі", - сказала очільниця естонського уряду.

Крім того, Каллас також розповіла про плани збільшення витрати на оборону, а також про важливість допомоги Україні та зміцнення європейської безпеки.

Загроза безпеці у світі у разі поразки України

Нагадаємо, що про загрозу подальшої ескалації у контексті триваючої широкомасштабної війни РФ проти України, зокрема у разі виграшу Кремля, все частіше стали звучати висловлювання різних топ-чиновників, лідерів держав.

Так, до прикладу, наприкінці лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що якщо США і країни Заходу не допоможуть Україні виграти війну, це розв'яже руки російському диктатору Володимиру Путіну і його поплічникам та спровокує більшу кількість воєн у світі.

Нещодавно Путін став погрожувати Третьою світовою війною через допомогу Заходу Україні.

Додамо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

Також раніше у МЗС Литви розповіли, чому в Європі почали говорити про загрозу нападу Росії.