Сікорський розповів, чим загрожує Заходу програш Україною війни

Якщо США і країни Заходу не допоможуть Україні виграти війну, це розв'яже руки Володимиру Путіну і його поплічникам та спровокує більшу кількість воєн у світі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ політика в аналітичному центрі Atlantic Council.

На думку міністра, російське вторгнення в Україну, "це аж ніяк не регіональна сварка, а війна з глобальними наслідками". Тож "якщо Захід вирішить залишити Україну або зробить традицією невтручання у ситуацію, Путін та всі інші супротивники у світі, зрозуміють, що їм може зійти з рук усе, що вони захочуть".

"Путін набагато ближче підступить до кордонів країн НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, де нашим дітям доведеться воювати з ним. Зрештою, Путін відкрито заявив, що російський кордон "ніде не закінчується". Програш йому відкриє ворота для більшого хаосу, більшої нестабільності, більших воєн", - сказав Сікорський.

Очільник МЗС Польщі також підкреслив, що "умиротворення може здатися легшим шляхом, але насправді це глухий кут".

"Якщо Америка не зможе об'єднатися з Європою і дати можливість Україні відкинути Путіна назад, я боюся, що наша сім'я демократичних країн почне розпадатися. Союзники шукатимуть інші способи гарантувати свою безпеку. Вони почнуть "хеджуватися" (обмеження ризику через протилежне рішення. - ред.). Деякі з них націляться на найсучаснішу зброю, розпочавши нову ядерну гонку. Передусім, я думаю про Далекий Схід", - сказав міністр.

Сікорський переконаний, що усе це можна зупинити. На його думку, у Путіна є велика слабкість - він нападає лише тоді, коли думає, що йому це зійде з рук, та "відступає перед силою, силою волі та надійним стримуванням".

Загроза світовій безпеці та поразки України

Днями в інтерв'ю Bloomberg Радослав Сікорський заявив, що якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні, це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів по всьому світу і багато країн світу почнуть розробляти власні програми ядерної зброї, щоб захистити себе.

Крім того, глава МЗС Польщі також зазначив, що українці борються як леви, але вони не можуть вести війну голими руками. За його словами, українські втрати зростають, оскільки закінчуються боєприпаси для зенітних ракет, а у солдатів немає артилерійських снарядів, тому доводиться вести ближній бій.

НАТО та Європа готуються до можливих ескалацій

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

Тим часом у Держдепартаменті США не підтримують визнання Росії державою-спонсором тероризму, оскільки це може мати "незаплановані наслідки".

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