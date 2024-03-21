Поражение РФ в войне с Украиной необходимо для избежания Третьей мировой, - Каллас

Такой тезис глава эстонского правительства озвучила в Брюсселе журналистам перед Европейским советом в среду.

"(Если) Россия (проиграет) эту войну, тогда нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне", - сказала она.

Также Каллас добавила, что приоритетом для стран условного Запада является стремление к миру, основанному на международном праве, а не на диктате агрессора. Только тогда он будет стойким.

"Мы хотим иметь мир, но мы хотим иметь устойчивый мир, а мир на условиях России не является устойчивым", - заявила премьер Эстонии.

Каллас также отметила, что разница между началом Второй мировой войны и происходящим сейчас заключается в стойкости и борьбе Украины.

"Поэтому война не продвигается дальше, (но) если Украина падет, это (война - ред.) будет по всей Европе", - сказала глава эстонского правительства.

Кроме того, Каллас также рассказала о планах увеличения расходов на оборону, а также о важности помощи Украине и укреплении европейской безопасности.

Угроза безопасности в мире при поражении Украины

Напомним, что об угрозе дальнейшей эскалации в контексте продолжающейся широкомасштабной войны РФ против Украины, в том числе в случае выигрыша Кремля, все чаще стали звучать высказывания разных топ-чиновников, лидеров государств.

Так, например, в конце февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что если США и страны Запада не помогут Украине выиграть войну, это развяжет руки российскому диктатору Владимиру Путину и его приспешникам и спровоцирует большее количество войн в мире.

Недавно Путин стал угрожать Третьей мировой войной из-за помощи Запада Украине.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

Также ранее в МИДе Литвы рассказали, почему в Европе начали говорить об угрозе нападения России.