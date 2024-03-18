Путін погрожує третьою світовою війною через допомогу Заходу Україні

Володимир Путін заявив, що прямий конфлікт між Росією та НАТО означатиме, що планета знаходиться за один крок від Третьої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Усім ясно, що це буде в одному кроці від повномасштабної Третьої світової війни. Я думаю, що навряд чи хтось у цьому зацікавлений", - заявив Путін після виборів, на яких він отримав майже 90% голосів жителів Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що не може виключи розміщення наземних військ в Україні в майбутньому.

Відповідаючи на запитання про висловлювання Макрона, а також про ризики та можливість конфлікту між Росією та НАТО, Путін сказав: "У сучасному світі можливо все".

Путін додав, що військовослужбовці НАТО вже є в Україні.

Ядерні погрози Путіна

Раніше Володимир Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це розглядатиметься як значна ескалація війни.

У відповідь президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Володимиру Путіну не варто розкидатися погрозами, коли його країна має ядерну зброю.

За словами президента Франції, він не розмовляв із Путіним уже кілька місяців. Такий діалог був, "коли це було необхідно".

У США у відповідь на заяви Путіна зазначили, що не спостерігають планів Росії застосувати ядерну зброю проти України.