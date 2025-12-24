Поранення ізраїльського офіцера в Газі: Ізраїль обіцяє відповідь

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни вжити заходів у відповідь після поранення ізраїльського військового внаслідок вибуху в секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіцер ЦАХАЛ отримав поранення в секторі Газа. Угруповання ХАМАС заперечує свою причетність до інциденту, припускаючи, що вибуховий пристрій міг залишитися там ще з часів бойових дій.
Виступаючи на церемонії випуску пілотів військово-повітряних сил, Нетаньягу згадав про подію в районі Рафаха, де ізраїльські підрозділи продовжують перебувати. За його словами, ХАМАС фактично продемонстрував небажання роззброюватись, як це передбачено домовленостями про припинення вогню, досягнутими в жовтні.
"Ізраїль діятиме відповідним чином", наголосив прем'єр.
Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вибух стався неподалік ізраїльської військової техніки в районі Рафаха. Внаслідок інциденту один офіцер зазнав легких поранень.
У ХАМАС заявили, що вибух трапився на території, яка повністю перебуває під контролем ізраїльських військових. Представники угруповання зазначили, що неодноразово попереджали про наявність нерозірваних вибухових пристроїв у цьому та інших районах сектору Газа.
Речник ХАМАС Махмуд Мардаві раніше щапевняв, що про інцидент було поінформовано міжнародних посередників.
Нагадаємо, 8 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та угруповання ХАМАС за підсумками переговорів, які відбулися в Єгипті, погодилися на реалізацію першого етапу запропонованого ним мирного плану.
Уже за два дні домовленості набули чинності: було запроваджено режим припинення вогню. Ізраїльські сили відступили до буферної зони навколо сектору Газа, а палестинські жителі почали повертатися до покинутих раніше районів.
13 жовтня у Шарм-ель-Шейху лідери Сполучених Штатів, Єгипту та Туреччини підписали угоду про завершення бойових дій у Газі. Вони виступили посередниками у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.
Відповідно до досягнутих домовленостей, ХАМАС взяв на себе зобов’язання звільнити всіх заручників, яких утримували з 2023 року, а також передати Ізраїлю тіла загиблих полонених.
Водночас на початку грудня з’явилася інформація, що Дональд Трамп готується представити другий етап плану врегулювання ситуації в секторі Газа. Очікується, що він також запропонує нову модель управління анклавом. Тоді повідомлялось, що відповідні ініціативи можуть бути оголошені до Різдва.