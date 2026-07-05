Поранений після атаки США лідер Ірану не з'явився навіть на похороні батька

Моджтаба Хаменеї, який очолив Іран після смерті батька, не з'явився на його похороні. Це лише посилило чутки про стан нового верховного лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Тегерані розпочалися церемонії прощання з аятолою Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого під час удару по іранських цілях на початку війни Ізраїлю та США проти Ірану.

У неділю біля труни Хаменеї молилися троє його синів - Мостафа, Мейсам і Масуд. Водночас на церемонії не було Моджтаби Хаменеї, який після смерті батька став новим верховним лідером Ірану.

Державне телебачення показало труни Хаменеї та чотирьох членів його родини у внутрішньому дворі Великої мечеті Імама Хомейні в Тегерані. Поруч із тілом аятоли виставили труни його доньки, зятя, невістки та 14-місячної онуки.

Моджтабу Хаменеї від початку атаки 28 лютого не бачили на публіці.

Джерела Reuters з його оточення стверджують, що він зазнав тяжких поранень: його обличчя було спотворене, а також він міг серйозно травмувати одну або обидві ноги.

Що відомо про стан Хаменеї

Після поранення під час атаки США та Ізраїлю Моджтаба Хаменеї жодного разу не з'являвся на публіці. За даними ЗМІ, він дивом вижив після удару по бункеру, встигнувши залишити його за лічені секунди до вибуху, однак зазнав поранень.

Також ЗМІ писали, що Хаменеї нібито таємно вивезли до Москви на операцію, де він може проходити лікування в одній із резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.