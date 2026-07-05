Раненый после атаки США лидер Ирана не явился даже на похороны отца

Моджтаба Хаменеи, возглавивший Иран после смерти отца, не явился на его похороны. Это лишь усугубило слухи о состоянии нового верховного лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Тегеране начались церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи, погибшим 28 февраля во время удара по иранским целям в начале войны Израиля и США против Ирана.

В воскресенье у гроба Хаменеи молились трое его сыновей – Мостафа, Мейсам и Масуд. В то же время, на церемонии не было Моджтабы Хаменеи, который после смерти отца стал новым верховным лидером Ирана.

Государственное телевидение показало гробы Хаменеи и четырех членов его семьи во внутреннем дворе Большой мечети Имама Хомейни в Тегеране. Рядом с телом аятоллы выставили гробы его дочери, зятя, снохи и 14-месячной внучки.

Моджтабу Хаменеи с начала атаки 28 февраля не видели на публике.

Источники Reuters из его окружения утверждают, что он получил тяжелые ранения: его лицо было обезображено, а также он мог серьезно травмировать одну или обе ноги.

Что известно о состоянии Хаменеи

После ранения во время атаки США и Израиля, Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике. По данным СМИ, он чудом выжил после удара по бункеру, успев оставить его за считанные секунды до взрыва, однако получил ранения.

Также СМИ писали, что Хаменеи якобы тайно вывезли в Москву на операцию, где он может проходить лечение в одной из резиденций российского диктатора Владимира Путина.