Поранений через обстріл Берислава помер у лікарні, - Херсонська ОВА

У лікарні в Бериславі Херсонської області помер чоловік. Він вчора отримав поранення внаслідок обстрілу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"На жаль, 55-річний чоловік, котрий вчора отримав важкі поранення через ворожий обстріл Берислава, помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора російські війська вдарили артилерією по центру Берислава Херсонської області. Через що одна людина отримала поранення, також була пошкоджена будівля магазину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.