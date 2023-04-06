ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Раненый из-за обстрела Берислава скончался в больнице, - Херсонская ОВА

Новина українською →
Берислав, Четверг 06 апреля 2023 10:47
Раненый из-за обстрела Берислава скончался в больнице, - Херсонская ОВА Фото: раненый из-за обстрела Берислава скончался в больнице (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

В больнице в Бериславе Херсонской области скончался мужчина. Он вчера получил ранения в результате обстрела российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"К сожалению, 55-летний мужчина, получивший вчера тяжелые ранения из-за вражеских обстрелов Берислава, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера российские войска ударили артиллерией по центру Берислава Херсонской области. Из-за чего один человек получил ранения, также было повреждено здание магазина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам