Пораненим військовим спростили оформлення відпустки та звільнення з лав ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

"У період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби", - пише пресслужба.

Ознайомитись з процесом проходження ВЛК можна за посиланням.