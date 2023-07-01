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Раненым военным упростили оформление отпуска и увольнение из рядов ВСУ

Фото: раненым военным упростили оформление отпуска и увольнение из рядов ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Раненым военнослужащим упростили порядок реализации постановлений военно-врачебной комиссии. Теперь не нужно возвращаться в воинские части для оформления отпуска или увольнения из рядов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".

"В период действия военного положения воины, которые были признаны ВВК непригодными к военной службе, или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в ТЦК и СП, где из воинской части, с помощью электронного документооборота, можно будет получить необходимые документы по отпуску или увольнению с военной службы", - пишет пресс-служба.

Ознакомиться с процессом прохождения ВЛК можно по ссылке.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в Украине упростили процедуру оформления инвалидности для военнослужащих. Теперь солдатам не надо неделями сидеть в очередях под кабинетами.

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